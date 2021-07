Dramatično u Nemačkoj: Raste broj mrtvih i nestalih (video)

Nevreme pogodilo zapadnu Nemačku, a zbog obilnih kiša i poplava srušilo se šest kuća. Brojevi nestalih i stradalih rastu iz sata u sat.

Poplave koje su noćas pogodile Severnu Rajnu Vestfaliju i Rajnu-Palatinat i odnele su zasad najmanje 20 života, a najmanje 70 ljudi se vode kao nestali.

Premijer Severne Rajne i Vestfalije i lider vladajuće Demohrišćanske unije Armin Lašet izjavio je danas da je situacija u poplavama pogođenom području dramatična.

„Ovo je za ljude veoma dramatična situacija. Još uvek ima nestalih“, rekao je Lašet koji je posetio Altenu na reci Leni gde je tokom noći poginuo vatrogasac pošto je spasio jednog muškarca.

Pokrajinska policija stavila je na raspolaganje helikoptere kako bi se pronašli nestali, rekao je Lašet za „Bild“. Tokom noći velika količina blata sručila se u grad. „Razgovarao sam sa mnogim žiteljima koji su preko noći izgubili takoreći sve“, kazao je Lašet

Mnogi su pred nabujalom vodom popeli na krovove, a bujica je nosila automobile, drveće, mostove.

„Vatrogasci i spasioci upućeni su na brojna mesta. Još uvek nemamo tačnu sliku situacije jer su spasilačke akcije u toku“, rekao je portparol policije.

Neka mesta su zbog nabujale vode odsečena od sveta.

Dva vatrogasca su nastradala a vojska je raspoređena kako bi pomogla ugroženim stanovnicima, prenosi Rojters.

Železnički, drumski i rečni saobraćaj je u prekidu a plovidba je obustavljena na reci Rajni.

Obilne padavine očekuju se na jugozapadu Nemačke danas, a kiša će padati sve do petka uveče, upozorila je nemačka meteorološka služba jutros.

Nevreme je posebno teško pogodilo saveznu pokrajinu Porajnje-Palatinat. U jednom gradiću u Ajfelu srušilo se šest kuća. Desetine ljudi su nestale. U okrugu Arvajler ima najmanje četvoro mrtvih.

Prema navodima policije u Koblencu, veliki broj kuća je nestabilan i preti im urušavanje. Više od 30 ljudi trenutno se vodi kao nestalo u ovom gradiću.

U nekoliko drugih gradova Ajfela ljudi su ostali zarobljeni u kućama okruženim vodom. Planirana su spasavanja helikopterima. U više okruga u Porajnju-Palatinatu proglašeno je vanredno stanje zbog prirodne katastrofe.

U mestu Bitburg-Primu, takođe u okrugu Ajfel, situacija je izuzetno opasna. Dvoje pomagača iz organizacije za tehničku pomoć THW zarobljeno je u poplavama a njihov život je u opasnosti, kako je preneo javni servis SWR.

U okrugu Merkišer Kreis poginula su dva vatrogasca. Jedan od njih je pao u nabujalu vodenu masu u pokušaju da spase jednog muškarca. Drugi vatrogasac je kolabirao u akciji spasavanja u blizini elektrane Elverlingsen.

Posebno dramatična situacija je u Ojskirhenu na jugozapadu Severne Rajne – Vestfalije, gde se nalazi brana Štajnbahtalšpere, koja može da pukne. Obližnji auto-put A61 potpuno je blokiran, saopštila je policija. Organizacija za tehničku pomoć (THW) i policija nadziru branu. Voda je već počela da se izliva preko brane, da bi u međuvremenu nivo vode lagano opao, ali ne može biti govora o prestanku opasnosti.

Widespread flooding has hit eastern #Germany after severe thunderstorms passed over the region.

Storms already delivered large amounts of rain regionally on Tuesday. And the continued on Wednesday. Other parts of #Europe also affected by heavy rains.

Read https://t.co/3QEqTqOAMU pic.twitter.com/6C3B6Dj87i

— Weather & Radar USA (@WeatherRadarUS) July 14, 2021