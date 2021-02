Država na rubu haosa, a senator otputovao na luksuzni odmor (foto)

Fotografije koje, navodno, prikazuju teksaškog senatora Teda Kruza koji se ukrcava na avion ka meksičkom letovalištu Kankunu izazvale su bes i lavinu negativnih komentara o tome da „beži“ u trenutku kada je njegova država okovana najgorom snežnom olujom u poslednjih nekoliko decenija.

It appears in the middle of the worst energy crisis in the history of Texas, @tedcruz is on his way to Cancun with his family. pic.twitter.com/aEdiqdn70j — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) February 18, 2021

Nekoliko fotografija se pojavilo kasno sinoć na društvenim mrežama koje navodno pokazuju republikanskog senatora Teda Kruza kako se sa porodicom ukrcava na let za Kankun.

Iako Kruzova kancelarija nije još komentarisala fotografije, nagrađivani novinar Em-Es-En-Bi-Sija Dejvid Šuster kaže da je dobio potvrdu da se na njima zaista nalazi Ted Kruz.

Mnogi korisnici društvenih mreža takođe su sigurni da se radi o senatoru, a uporedili su i druge fotografije iz prošlosti na kojima nosi istu masku, naočare, prsten, slušalice i patike.

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they've visited before. Cruz seems to believe there isn't much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe — David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021

Jedan čovek podelio je fotografiju na kojoj je, kako tvrdi, Ted Kruz oko četiri posle podne bio na terminalu aerodroma u Hjustonu.

Odmah je krenula lavina negativnih komentara na račun senatora jer je „ostavio na cedilu svoju državu u trenutku kada se njeni stanovnici suočavaju sa velikim problemima“.

Jaka zimska oluja pogodila je Teksas, donoseći izuzetno hladno vreme i oko dva miliona ljudi ostavila bez struje i mnoge krajeve bez pijaće vode.

This was Walmart today. I went to get another set of clothes but others went really needing food. Pray for Texas. 🙏🏽 pic.twitter.com/OEZ33inWVX — Landra (@miss_lwilliams) February 17, 2021

Mnogi korisnici društvenih mreža pitali su kako je Kruzu uopšte dozvoljeno da ode za Kankun dok se oni i njihova rodbina smrzavaju u kućama.

Osim toga, mnogi ljudi primetili su i licemerstvo Kruza koji je, iako veliki zagovornik oštrije migrantske politike i zatvaranja granice prema Meksiku, otišao na letovanje u Kankun.

