Džaferović optužuje Vučića za mešanje u pitanja BiH

SARAJEVO – Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović tvrdi da je izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kojom, kako kaže, osporava odluke Ustavnog suda BiH o državnoj imovini, predstavlja direktno mešanje u unutrašnja pitanja BiH.

Džaferović je u izjavi za agenciju Fena rekao da mešanjem u unutrašnje stvari koje se tiču suvereniteta BiH, predsednik Srbije, kako kaže, „krši obavezu koju Srbija ima po Dejtonskom mirovnom sporazumu“.

Dodaje da ko poštuje BiH i Dejtonski sporazum mora da poštuje Ustavni sud BiH i njegove odluke.

„Ustavni sud BiH je svojim odlukama dao odgovore na pitanja vezana za državnu imovinu i svi u i van BiH su dužni da poštuju te odluke“, naveo je Džaferović.

Smatra je aktuelni pokušaj vlasti Republike Srpske da kroz „neustavni zakon u entitetskoj skupštini prisvoje vlasništvo nad državnom imovinom, predstavlja direktan udar na ustavni poredak i Dejtonski sporazum“.

„Sve je to, uz pokušaj otimanja ovlašćenja državnom pravosuđu, deo secesionističkog projekta koji predvodi lider SNSD-a Milorad Dodik. Evidentno je da se predsednik Srbije, podržavajući neustavne poteze entiteta RS u vezi sa državnom imovinom, nameće kao sponzor Dodikovih aktivnosti na potkopavanju ustavnog poretka i stabilnosti BiH“, tvrdi Džaferović.

Predsednik Vučić se u sinoćnjoj emisiji „Ćirilica“ na TV Hepi osvrnuo i na sankcije predsedniku Srbije Miloradu Dodiku i poštovanje Dejtonskog sporazuma i naveo da strance uvek pita što su dozvolili da se narušavaju pravila Đetona

„Što ne vratite šumarstvo i zemljište RS. Po Dejtonu to pripada RS, i ne postoji slovo po kojem se može tumačiti drugačije. Kada ih pitate što to ne vratite, kažu mora da prođe pet, šest meseci, da je to procedura“, rekao je on i primetio: „Kada su uzeli bilo je to u roku od jednog dana, a sada treba pola godine da to vrate“.

„Kada treba da se pozivaju na Dejton on je dobar, a kada treba da naprave nešto onda govore da to nije u duhu Dejtona“, rekao je Vučić.

(Tanjug)

