Džonson: Nije moguć dogovor koji podriva suverenitet Britanij

LONDON – Premijer Boris Džonson će tokom večere sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen jasno zauzeti stav da Britanija neće prihvatiti nikakav dogovor koji podriva njenu suverenost, saopšteno je iz Džonsonovog kabineta .

„Premijeru je jasno da tokom sastanka ne može da prihvati ništa što podriva našu sposobnost da sprovodimo naše zakone ili da kontrolišemo naše vode. On će to staviti do znanja Ursuli von der Lejen i videti kakav je njen odgovor“, rekla je novinarima Alegra Straton, portparolka britanskog premijera, prenosi Rojters.

Britanski premijer Boris Džonson najavio je ranije dolazak u Brisel ove nedelje da bi se sastao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lejen.

Njih dvoje preuzeli su razgovore nakon što pregovarački timovi nisu postigli dogovor.

Samit EU biće održan u četvrtak, kada bi trebalo da bude doneta konačna odluka o načinu izlaska Velike Britanije iz EU, sa ili bez sporazuma.

(Tanjug)

