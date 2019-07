Džonson pritiska EU da pristane na promenu sporazuma o Bregzitu

Novi premijer Velike Britanije Boris Džonson približio je tu zemlju izlasku iz Evropske unije (EU) bez dogovora insistirajući da ne želi da razgovara sa liderima EU ako ne pristanu da se ponovo otvore pregovori o postojećem sporazumu o razlazu.

Džonson pokušava da pritisne EU pripremanjem Velike Britanije da napusti EU za tri meseca bez dogovora.

Džonson je razgovarao telefonom sa nekoliko lidera otkad je stupio na dužnost, ali nije imao sastanke.

Njegova portparolka Alison Doneli rekla je da on neće pristati na pregovore, ukoliko ne postoji mogućnost menjanja sporazuma.

„On je siguran da će EU prestati da se opire menjanju dogovora“, rekla je ona.

Ukoliko se to ne desi ona je rekla da pretpostavlja da će 31. oktobra Britanija izaći iz EU bez sporazuma.

Džonson je prošle nedelje postao premijer Velike Britanije obećavajući da će tu državu izvesti iz Evropske unije i da za to neće biti izgovora. On je rekao da želi istupanje zemlje iz EU do 31. oktobra, sa dogovorom ili bez dogovora sa Briselom.

Sporazum koji su dogovorili Džonsonova prethodnica Tereza Mej i EU u britanskom parlamentu je tri puta odbijen. To je bio i razlog podnošenja njene ostavke.

Medjutim, parlament se protivi i Bregzitu bez dogovora.

Džonson insistira da se u tom sporazumu naprave velike promene, uključujući ukidanje polise osiguranja za irsku granicu, što su su zakonodavci odbacili.

Evropska unija je rekla da ne želi da ponovi pregovore ili da ukloni bekstop, sigurnosnu klauzulu koja sprečava vraćanje na fizičku granicu izmedju Irske, članice EU i britanske Severne Irske.

Novi ministar finansija Dominik Rab rekao je da su potrebni napori sa obe strane da se postigne dogovor, ali da je „jako bitno da budemo spremni na sve mogućnosti“.

Većina ekonomista navela je da bi izlazak Velike Britanije iz Unije bez dogovora izazvao velike ekonomske teškoće u zemlji. Britanska agencija za nadzor ekonomije predvidela je da bi Bregzit bez dogovora pokrenuo recesiju, doveo do naglog pada vrednosti funte i pada ekonomije od dva odsto za godinu dana. Nakon tog upozorenja, funta danas ima najnižu vrednost od marta 2017.

Konfederacija britanske industrije, najveća poslovna lobistička grupa u zemlji, pozvala je Veliku Britaniju i EU da ubrzaju pripreme za Bregzit. Ona je dala 200 preporuka, uključujući nove zakone, nove IT sisteme i sporazume za privremeno održavanje zajedničke regulacije.

Medjutim, oni su naveli da „jedinstvrna priroda Bregzita“ dovodi do toga da neki aspekti ne mogu biti ublaženi.

„To je kao stavljanje džakova sa peskom da se spasete od poplave. Kuhinja će vam biti pod vodom, ali sobe na spratu mogu da se spasu“, rekla je šefica grupe za pregovore sa EU Nikol Sajks.

Takodje, francuska fabrika automobila PSA saopštila je da će povući proizvodnju svog modela iz te zemlje ukoliko je Bregzit učini nepofitabilnom.

Džonson je za razliku od mnogih stručnjaka rekao da Bregzit predstavlja „ogromnu ekonomsku šansu“.

Boris Džonson je rekao da će pojačati pregovore o trgovinskim sporazumima posle Bregzita i uspostaviti slobodne luke da podstakne privredu.

„Napuštanje Evropske unije predstavlja ogromnu ekonomsku šansu da se rade stvari koje nismo mogli da radimo decenijama“, rekao je Džonson.

Džonson je naveo i prioritete za zemlju, obećavši da će dati veća ovlašćenja lokalnim zajednicama i ojačati telekomunkacionu i saobraćajnu infrastrukturu.

(Beta)