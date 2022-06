DZonson za balans u odnosima s Kinom, uz suprotstavljanje

LONDON – Britanija i Zapad moraju da obezbede izbalansiranost u odnosima sa Kinom i da budu spremni da se suprotstave Pekingu tamo gde je to potrebno, izjavio je danas britanski premijer Boris DŽonson.

„Imamo ogromne ekonomske odnose sa Kinom… ali u isto vreme moramo da shvatimo da postoje oblasti u kojima moramo da se takmičimo, nadmećemo i ponekad usprotivimo onome što Kina namerava“, rekao je DŽonson na konferenciji za medije na samitu NATO-a u Madridu, prenosi Rojters.

„Ono što radimo širom sveta usmereno je na to da obezbedimo tu ravnotežu i da se suprotstavimo Kini gde god je to potrebno“, dodao je on.

(Tanjug)

