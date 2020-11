Egiptolozi imaju „otkriće godine“ u Podzemnom gradu mrtvih (video)

Egipatsko Ministarstvo turizma i starina najavilo je da imaju otkriće godine, koje uključuje 100 oslikanih kovčega u dobrom stanju koji nisu otvoreni hiljadama godina.

Arheolozi koji su iskopavali nekropolu Sakara u blizini Kaira kažu da će narednih dana na konferenciji za štampu podeliti nešto vrlo uzbudljivo.

Honoured to be invited by the Minister of Tourism and Antiquities HE Khaled El Anany to Saqqara for the announcement that a new tomb of mummies has been discovered. I saw one being opened for the first time in 2600 years! Truly amazing! @TourismandAntiq @MFATNZ 🇪🇬🇳🇿 pic.twitter.com/5oLfAM7zAV

— Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) October 3, 2020