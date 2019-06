Egzodus iz Amerike: Tramp naredne nedelje proteruje milione ljudi

Migraciona i carinska policija SAD počeće deportaciju miliona nelegalnih migranata naredne nedelje, napisao je predsednik SAD Donald Tramp na tviteru.

„Naredne nedelje migraciona i carinska policija počeće proces deportacije miliona nelegalnih stranaca koji su nezakonito ušli u SAD“, napisao je Tramp.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…….

„Oni će biti brzo izbačeni, kao što su i došli“, dodao je on.

Tramp je naveo spremnost Gvatemale da potpiše sporazum o azilu za građane iz trećih zemalja. Taj sporazum predviđa davanje azila migrantima u državi u koju su prvo ušli.

….long before they get to our Southern Border. Guatemala is getting ready to sign a Safe-Third Agreement. The only ones who won’t do anything are the Democrats in Congress. They must vote to get rid of the loopholes, and fix asylum! If so, Border Crisis will end quickly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019