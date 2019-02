Eksplodirao meteor iznad Kube (foto, video)

Na nebu iznad Kube eksplodirao je meteor čiji su raspršeni delovi pali na tlo, javljaju kubanski mediji.

Only in Cuba does an apparent meteorite crash and you happen to know the person who’s house was hit. pic.twitter.com/jYhAnBLUy0

Očevici navode da su videli vatrenu loptu i dim na nebu, a zatim i kišu crnih kamenčića kako padaju na tlo u turističkom mestu Vinales i druge delove provincije Pinar del Rio.

Eksplozija se čula i u Havani, prenosi AP.

Usledile su brojne spekulacije na društvenim mrežama, a državni mediji su odmah demantovali da se srušio neki avion i javili da je reč o „prirodnom, fizičkom fenomenu“.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) February 1, 2019