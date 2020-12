Elektori potvrdili – Džo Bajden novi predsednik SAD

Elektorski koledž je potvrdio da je Džo Bajden izabrani predsednik SAD, nakon što je Kalifornija dala 55 elektorskih glasova demokratskom kandidatu.

Elektori u Arizoni su potvrdili da 11 glasova ide Bajdenu, Pensilvanija je dala 20, Nevada 6, Vermont 3, dok je Tenesi dao Trampu 11.

Elektori iz savezne države Vašington svojih 12 glasova dali su Bajdenu.

Elektori iz Rod Ajlenda i Virdžinije glasove su dali Trampu.

I’m forever humbled by the fact that 5.7 million people chipped in to power our campaign to victory. And to thank everyone, we’re hosting a Grassroots Donor Thank You call tonight. Head to https://t.co/c4wtQjE6hU to join us.

— Joe Biden (@JoeBiden) December 14, 2020