EMA: Porast broja obolelih u Evropi zbog zaraznije podvrste

AMSTERDAM – Evropska agencija za lekove (EMA) kaže da je uporedo sa ukidanjem epidemioloških restriktivnih mera u mnogim evropskim zemljma došlo do porasta broja zaraženih, što se objašnjava bržim širenjam lakše prenosivije podvrste omikrona BA2.

”U svetlu povećanog broja infekcija važno je naglasiti da vakcinacija i dalje pruža visoku zaštitu od hospitalizacije i smrti od Kovid19 i to uprkos nekim studijama koje govore da tokom vremena dolazi do smanjenja otpornosti vakicnisanih na teške oblike bolest i to u najranjivijim grupama.

Trenutno nema indikacija da podvrsta omikrona BA2 bolje izbegava zaštitu dobijenu od postojećih vakicna, ali su reakcije antitela značajno razlikuju u odnosu na različite podvrste omikrona”, kaže doktor Marko Kavaleri iz EMA.

Kavaleri zato poziva građane da se vakcinišu i prime buster dozu, uz napomenu da je u zemljama sa visokim stepenom vakcinacije značajno samanjena smrtnosti i hospitalizacija.

U EMA dodaju da još nemaju dovoljno dokaza koji bi podržali primenu druge bustre doze u opštoj polulaciji, ali i nagalšavaju da se dodatni buster razamtra u nekim evropskim zemljma za upotrebu kod starije populacije.

Evropska agencija za lekove kaže da nije dobila zahteve bilo kog proizvođača za drugu bustre dozu, ako i da trenutno razmatra tri nova tretmana protiv kovid-19.

(Tanjug)

