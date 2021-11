EP trazi sankcije za Dodika i poziva na dijalog

BRISEL – Poslanici Evropskog parlamenta su, tokom večerašnje sednice, razgovarali o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, tokom koje su jedni pozvali na uvođenje sankcija srpskom članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku, a drugi na dijalog.

Neki su pominjali i Srbiju i Rusiju.

Hrvatski poslanici su jednoglasno podržali izborne reforme, prenosi Klix.ba.

Šef slovenačke diplomatije Anže Logar, čija zemlja predsedava Savetom EU, pozvao je lidere u BiH da se suzdrže od teške retorike i usmere na reforme kako bi BiH napredovala na evropskom putu.

On je rekao da BiH mora da sprovede izbornu i druge reforme, kao i niz presuda Ustavnog suda, uključujući i presude Evropskog suda za ljudska prava.

Predstavnik Francuske u Evropskom parlamentu Tjeri Marijani smatra da je potrebno razgovarati sa Srbijom i time sprečiti da se pogorša situacija u BIH.

Ispred Evropske Komisije obratio se Valdis Dombrovskis, koji je rekao da Komisija pomno prati situaciju u BiH i poručio da će EUFOR nastaviti da podržava bezbedno okruženje u BiH i i napredak u reformama.

On je pozvalo lidere u BIH da rade na deeskalaciji i traže dijalog i da ne pojačavaju napetosti.

Predstavnik Evropske narodne partiije (EPP) u Evropskom parlamentu Andrej Kovatčev ocenio je da je potrebno sprovesti izbornu reformu u BiH.

„Kako bi se osigurao mir i stabilnost tri zajednice moraju biti predstavljene na pravdan način i zato je zaista potrebno reformisati Izborni zakon kako bi Hrvati bili ravnopravni u odnosu na druga dva naroda. Međutim sva tri naroda moraju da rade na tome da se nađu izborna rešenja“, poručio je on.

Ocenio je da Dodikovi potezi nisu dobri i da, kako tvrdi, mogu da dovedu do sukoba i etničkog nasilja.

Nemac Mihael Galer iz redova EPP rekao je da je Dodik najveći krivac za trenutnu situaciju i da ugrožava stabilnost celog regiona i pozvao na uvođenje sankcija Dodiku i njegovim saveznicima.

Galer tvrdi da Dodik ima podršku Beograda i Moskve.

Predstavnik socijalista u Evropskom parlamentu, Portugalac Pedro Markez upozorio je da je BiH „ponovo na rubu kolapsa“.

„Dodik preti da povuče RS iz BiH institucija. To bi moglo imati dramatične posledice. Nije dovoljno da evropski lideri kao (slovenački premijer Janez) Janša i (mađarski premijer Viktor) Orban odlaze ili podržavaju Dodika, oni se zapravo igraju s vatrom, to je neprihvatljivo. EU to ne može prećutati i mora da koristi pritisak i sankcije kako bi se očuvao teritorijalni integritet i mir u BiH“, rekao je Markez.

Slovenački liberal Klemen Grošelj smatra da je potrebno da se Dodiku, kako je rekao, pošalje jasna poruka jer situacija u BiH utiče na ceo region.

„To dovodi u pitanje mir i dovodi u pitanje interes EU u BIH. Ne smijemo dozvoliti da ludilo nacionalizma opet prevagne. Treba razmotriti mogučnost sankcija“, rekao je Grošelj.

Tvrdi i da je, kako se izrazio, ljudi poput Dodika uklone s vlasti.

Predstavnica Zelenih Tineke Strik, koja je nedavno posetila BiH, rekla je da Dodik „igra opasnu igru“ i dovodi u pitanje teritorijalni integritet i suverenost BiH.

„Tražim da ministri EU nametnu sankcije protiv Dodika. Tražim da međunarodna zajednica ne pravi kompromise u vezi sa reformama“, rekla je Strik.

Evropski poslanik iz Bugarske Angel Džamazki rekao je da EU mora da se bori protiv „napada na BiH“ koji su, kako tvrdi, isplanirani u Beogradu i Moskvi.

„Ono sto Dodik kaže nije ono što je on pokrenuo već ono što dolazi iz drugih zemalja. Morate prestati biti politički korektni“, rekao je on.

Tvrdio je i da Rusija i Srbija nisu prijatelji Evropske unije.

Nezavisni poslanik iz Italije Fabio Masimo Kastaldo rekao je da se u BiH vodi „skriveni svetski rat“ jer su, kako tvrdi, direktno ili indirektno uključene sve sile sveta.

On je ocenio da „nije problem samo Dodik“, već i mnogi spoljni akteri, uključujući neke iz EU, koji se sve više udaljavaju od vrednosti na kojima se temelji EU, a pozvao je i na uvođenje sankcija Dodiku.

Poslanik Zelenih Romeo Franc rekao je da je situacija u BiH dramatična i ocenio da se tu ne radi o etničkom konfliktu već o pretnji bezbednosti.

On tvrdi da Didik, uz podršku predsednika Srbije i RUsije, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, destabilizuje region i slabi EU. „Prolvanje krvi u BiH koje će se preliti u susedne zemlje je sada moguće. To ne smemo dozvoliti, EU i međunarodna zajednica moraju da odlučno deluju, moraju da nametnu sankcije Dodiku i pojačaju misiju EUFOR-a. Ne smemo da pregovaramo sa etnonacionalistima oni nisu unapredili zemlju u 26 godina. Niko ne sme ugroziti Dejtonski sporazum i integritet BiH“, rekao je Franc.

(Tanjug)

