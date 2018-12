Erupcija Etne: kulja dim, lava, zemlja podrhtava… (video)

Italijanska planina Etna, evropski najveći i najaktivniji vulkan, eruptirao je danas izbacivši velike količine pepela i uzrokovao zatvaranje aerodroma na istočnoj obali Sicilije.

Oko 130 lančanih podrhtavanja zemlje aktiviralo je vulkan u ponedjeljak, javio je italijanski Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju.

Incredible pictures capture the #Etna Volcano erupting from the southeast crater, spewing lava and columns of gas into the night sky in #Catania , #Italy pic.twitter.com/UsmDEvf0X6

Kako javlja BBC, jutros se u blizini Etne čula jaka eksplozija.

Nema informacija o povređenima.

Poslednja veća erupcija dogodila se 1992. godine, a poslednja erupcija prošle godine.

🇬🇧🔴Due to the eruption of #Etna from today 2 p.m (december 24th) #Catania airspace is closed. From 2 p.m flights will not land in #CTAairport. For any information on individual flights, please contact your airline company pic.twitter.com/Z9O9fAuuN3

— Aeroporto di Catania (@CTAairport) December 24, 2018