Eskobar: Produktivan razgovor sa Dodikom

SARAJEVO – Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Gabrijel Eskobar izjavio je u Sarajevu da je njegov današnji razgovor sa srpskim članom Predsedništva BiH bio produktivan, a kao najvažniju poruku je izdvojio da u BiH rata neće biti.

Eskobar je nakon odvojenih razgovora sa članovima Predsedništva BiH rekao da je u razgovoru s Dodikom „otvorena mogućnost da se povuku sve one odluke koje se odnose na prenos nadležnosti“ da bi, kako je naveo, mogli da nastavimo da radimo na ekonomskom razvoju.

„Najvažnija stvar o kojoj smo se dogovorili sa svim sagovornicima s kojima smo razgovarali danas, svi smo saglasni da rata neće biti i mislim da je to najvažnija poruka koju imamo. To nije poruka koju ćete čuti samo od onih lidera s kojima sam se ja sreo danas, to je poruka koju ćete čuti i od lidera iz regiona“, rekao je Eskobar, prenela je Fena.

Prema njegovim riječima, druga stvar o kojoj je došao da razgovara je neverovatan ekonomski potencijal koji Balkan poseduje, istakavši da je Balkan najbrže rastući deo Evrope u ovom trenutku iako, kako je rekao BiH ne deli sve parametre tog rasta.

„Jer, politička kriza povećava nedostatak poverenja kod investitora da bi ovde investirali“, rekao je Eskobar.

Dodik je, međutim, posle razgovora sa Eskobarom izjavio da Republika Srpska ostaje pri odluci o povlačenju nadležnosti za početak u oblasti vojske, poreza i pravosuđa, a potom i ostalih.

(Tanjug)

