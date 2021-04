EU ”promašila” prvi cilj strategije vakcinacije

BRISEL – Ni jedna zemlja članica EU nije ispunila prvi zacrtani cilj, a to je da do kraja marta vakciniše 80 procenata zdravstvenih radnika i populacije starje od 80 godina, rečeno je danas u Briselu.

U Evropskoj komisiji se nadaju da će sa očekivanom isporukom od 360 miliona doza vakcina u drugom kvartalu, drugi zacrtani cilj EU, od 70 procenta vakcinisane odrasle populacije do kraja leta, biti postrignut.

”Bilo nam je potrebno vreme dođemo do pune brzine u isporuci vakcina. U prvom kvartalu isporučeno je 107 miliona doza zemljama članicama, što je trebalo da obezbedi vakcinaciju ovih prioritetnih grupa. U drugom kvartalu računamo na 360 miliona doza, što će nam pomoći da stignemo do drugog cilja, a to je 70 procenata vakcinisane odrasle populacije”, kaže potparol Komisije, Stefan de Kersmaker.

Evropski komesar za unutrašnje tržište, Tieri Berton, tokom vikenda je izjavio da se uz ubrzanu proizvodnju i vakcinaciju kolektivni imunitet u EU može postići simbolično do 14. jula što je Dan pada Bastilje i prekretnica Francuske revolucije.

(Tanjug)

