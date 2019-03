EU spremna da Londonu da dodatne garancije

Glavni evropski pregovarač za Bregzit Mišel Barnije rekao je u danas objavljenom intervjuu da je EU spremna da ponudi Velikoj Britaniji dodatne garancije kako bi britanski parlament odobrio postignuti sporazum o Bregzitu.

„Možemo naći garancije koje bi potvrdile, razjasnile i garantovale dobru volju i dobru veru Evropljana, sa obavezama koje bi imale pravu pravnu snagu jer bi bile zajedničke. Radimo na tome dan i noć“, naveo je Barnije za listove Ehos, Velt, Stampa i Mundo.

Prema njegovim rečima, ta uveravanja bi bila izneta u „interpretativnom dokumentu“, čiju formu bi tek trebalo definisati, i koji bi bio pridružen sporazumu o razlazu i političkoj deklaraciji.

Barnije je izjavio da postoje „nerazumevanja u vezi ‘bekstopa'“, instrumentu namenjenom izbegavanju povratka fizičke granice izmedju Irske i britanske Severne Irske posle Bregzita.

„Neki u Velikoj Britaniji se plaše da Evropljani ne iskoriste ‘bekstop’ za vremenski neograničeno zadržavanje njihove zemlje u carinskoj uniji. To nije i nikada nije bila naša želja“, naveo je on.

Britanski parlament je postignuti dogovor odbacio pre svega zbog „bekstopa“, i zatražio da on bude ili vremenski ogrnaičen ili da London dobije pravo da ga jednostrano ukine.

Barnije je ocenio da bi vremensko ograničenje ili uvodjenje klauzule o unilateralnom istupanju dovelo u pitanje kredibilitet „bekstopa“.

„On će biti okončan kada bude postojao ili ukupni dogovor o budućim odnosima, ili poseban dogovor s Irskom“, izjavio je evropski pregovarač.

On je naveo da će se sledeće nedelje sastati s britanskim ministrom za Bregzit Stivenom Barklijem i državnim tužiocem Džefrijem Koksom, zaduženim za pravno savetovanje britanske vlade.

„Ako Britanci žele više od sporazuma o slobodnoj trgovini, možemo da izmenimo političku deklaraciju koja je osnova za buduće odnose. Ako žele carinsku uniju, mi smo spremni na to i to bi moglo dati novu dimenziju pitanju Irske. Postoji put kako Britanci mogu glasati do 12. marta sa garancijama naše dobre volje. Na njima je da preuzmu odgovornost“, rekao je Barnije.

Evropski diplomata nije isključio mogućnost odlaganja datuma Bregzita, ali je na britanskoj vladi da to ponudi.

„To pitanje nije od danas. Velika Britanija to treba da zatražila zatim da 27 članica EU to eventualno prihvati, jednoglasno“, naveo je on.

(Beta)