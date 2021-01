Evakuisan ceo aerodrom u Frankfurtu, nejasno šta je dovelo do haosa (video)

Zbog navodne pretnje vatrenim oružjem, policija je naložila evakuacija svih prisutnih na aerodromu u Frankfurtu.

Nekoliko sektora aerodroma zatvorena je zbog akcije policije koja je zamolila građane da ne dele snimke ovog događaja po društvenim mrežama.

Na jednom video snimku vidi se policajac kako upire pištolj u osobu na zemlji.

Vlasti su potvrdile da je u toku policijska akcija, ali nije jasno šta je dovelo do haosa na aerodromu.

@EmiratesSupport there is a mass evacuation at frankfurt Airport because of a gun threat. What does this mean for travelers? Will flights be delayed? Refunded? Will travelers get a hotel overnight? I was planning to fly to Dubai at 8:30 pic.twitter.com/ksp3QyWgox

— Cassandra Beyer (@cassi_xo_) January 16, 2021