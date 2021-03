Evo kako će tačno izgledati evropski “kovid pasoš”

EU planira da od juna počne sa primenom digitalnih zelenih sertifikata, koji bi trebalo da sadrže informacije o vakcinaciji, negativnom PCR testu ili prisustvu antitela, u cilju relaksacije putovanja unutar EU.

U Briselu naglašavaju da će i građani trećih zemlja, uključujući i Srbiju, imati načina da dobiju ovaj dokument, kojim bi trebalo da se olakša slobodno kretanje unutra EU u toku pandemije.

”Trenutno su sva neesencijalna putovanja u EU privremeno zabranjena za većinu građane trećih zemlja. Oni koji mogu trenutno da putuju moći će i da dobiju zeleni digitalni sertifikat tako što će ga zatražiti od zemlje članice u koju putuju, dostavljaući dokaze o vakcinaciji. Zemlje članice moraju da procene dokaz i izdaju digitalni sertifikat”, objasnio je portparol Evropske komisije Kristijan Vigand.

On naglašava da će uskoro postojati i ”druga opcija”, po kojoj će građanima trećih zemlja moći da se priznaju sertifikati o vakcinaciji koje izdaje njihova država, ali da je za to potrebno da dođe do usklađivanja sistema izdavanja sertifikata sa zahtevima EU.

”Time će se praktično sertifikati trećih zemlja priznavati u EU na isti način kao i digitalni zeleni sertifikati izdati u EU”, kazao je Vigand.

Kada je reč o priznavanju vakcina, u EK naglašavaju da će se unutar EU izdavati digitalni sertifikati ”za sve primljene vakcine protiv Kovid-19 bez obzira da li su odobrene od strane Evropske agencije za lekove ili ih je odobrila samo zemlja članica na nacionalnim nivou”.

”Kada je u pitanju priznavanje vakcina, kako bi se izbegle restrikcije na putovanja, mere karantina ili testiranja, zemlje članica će biti u obavezi da prihvate sertifikate koji se odnose na vakcine priznate od strane EMA, a da same odluče da li će prihvatiti i druge vakcine”, objašnjavaju u Evropskoj komisiji.

(Tanjug)

