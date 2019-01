Evropa okovana snegom: opšti kolaps (video, foto)

Jake snežne padavine izazvale su danas haos u saobraćaju u delovima Nemačke i Austrije, jer su vlasti u te dve zemlje zbog opasnosti morale da zatvore neke puteve, otkažu železničke i avionske linije.

Ice world spectacle in Masivul Postăvarul / Poiana Braşov, Romania today, January 5! Report: @MeteoplusRO pic.twitter.com/nb2xW8fgcG — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 5, 2019

Heavy snow in Central Europe has trapped hundreds in alpine villages. More than 130 flights have been canceled in Munich, Germany, as well: https://t.co/YOrnJwFGGh pic.twitter.com/pMg1sM63Jb — The Weather Channel (@weatherchannel) January 5, 2019

Aerodrom u Minhenu, drugi najveći aerodrom u Nemačkoj, saopštio je da je otkazano 120 letova, a da su mnogi letovi odloženi dok ne budu očišćene piste od snega i dok se ne otopi led sa aviona, prenosi AP.

Thick snow in Roccaraso, L'Aquila, Abruzzo, central Italy yesterday, January 4. Report: Filippo Cianetti / Maycol Checchinato pic.twitter.com/hVyKzFMdzA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 5, 2019

Austrijska železnica OeBB saopštila je da je nekoliko linija železnice takođe zatvoreno zbog opasnost od lavina.

Travel disruption as heavy snow hits central Europe https://t.co/t4PWNema9P pic.twitter.com/aALGhu3G2n — euronews (@euronews) January 5, 2019

Vlasti u toj zemlji su saopštile da je nekoliko puteva zatvoreno, uključujući i onaj koji vodi ka Bišofshofenu, gradu koji treba da bude domaćin ovogodišnjeg takmičenja u ski-skokovima „For hils“, zato što je preko noći napadalo više od 50 centimetara snega.

Regionalne vlasti u Salcburgu upozorile su na opasnost skijanja izvan staze zbog, kako su naveli, „velikog broja velikih i nekoliko veoma velikih lavina koje su veoma moguće u poslepodnevnim i noćnim časovima“, a koje bi mogle da naprave problem i na putevima i prugama, prenosi Tanjug.

Deep snow in Niederalpl, Austria, Jan 4th – thanks to Michael Appel for the report! pic.twitter.com/QLHjkoZoeR — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 5, 2019

Austrijski javni servis ORF izvestio je da je malo selo u Tirolu je evakuisano zbog straha od velike lavine koju bi jak vetar mogao da pokrene.

They say it was an accident… but we think he did it himself. Via Extreme Weather pic.twitter.com/BfIUBmh4bG — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 5, 2019

U međuvremenu je, prema izveštaju ORF-a, oko 600 stanovnika i turista bilo zarobljeno u selu Seltakl zbog blokiranih puteva.

Up to 70 cm of snow in Agoriani, Viotia, Greece yesterday, January 4. Video: Φραγκίσκος via partners @cycloneofrhodes pic.twitter.com/svoiuz4hSw — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 5, 2019

Aerodrom u Inzbruku saopštio je da su „aktuelni uslovi doveli do velikih obustava u avio-saobraćaju“ i pozvao putnike da prate status svojih letova pre nego što se upute ka aerodromu.

Moving cattle in Kleinarl, Salzburg, Austria yesterday, January 4. Report: Bio aus dem Tal pic.twitter.com/8wudAgAVgy — severe-weather.EU (@severeweatherEU) January 5, 2019

Meteorolozi predviđaju velike snežne padavine i u narednim danima na jugu Nemačke, Austrije i Švajcarske.

Zbog snežnih padavina na severu Grčke i vlasti u toj državi uvele su izmene u saobraćaju, navodi agencija.

(Tanjug, Sputnjik)