Evropski parlament usvojio kontroverzni Član 13

Evropski parlament izglasao je kontroverzni Član 13, kojim se žestoko pooštravaju pravila o poštovanju kopirajta na internetu.

Član 13 Zakona o autorskim pravima na internetu prisiljava internet kompanije da uvedu stroge nove automatske provere kroz koje sadržaj mora da prođe pre nego što se sadržaj objavi na platformama poput Tvitera, Fejsbuka ili Jutjuba.

Bad day for freedom of the internet in Europe. #Article13 was approved.

Please be reminded that their are soon elections for @Europarl_EN.

Please cast your votes and #SaveTheInternet.

— Ralf Reski 🇩🇪🇪🇺 (@ReskiLab) March 26, 2019