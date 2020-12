Filipče: Važan aspekt borbe protiv kovida su svest i savest

SKOPLJE – Ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče upozorio je danas građane da moraju da budu svesni svih negativnih posledica grupnih okupljanja.

„Jedan aspekt ove borbe je zdravstveni sistem, drugi su inspekcijski organi, ali treći je savest i svest ljudi“, rekao ministar Filipče u obraćanju novinarima na ceremonije primopredaje dve ambulante koje je donirala Komercijalna banka poliklinici u Skoplju, prenosi MIA.

On je dodao i da vlasti ne mogu da ograniče porodična okupljanja, jer je to u suprotnosti sa Ustavom, stoga je svest građana ključna.

„Izdali smo zabrane u oblastima u kojima zakon to dozvoljava i preporuke tamo gde to ne dozvoljava. Pokušali smo da zabranimo porodična okupljanja, ali ispostavilo se da je odluka protivustavna, stoga se veliki deo ove borbe svodi na savest i svest ljudi“, pojasnio je ministar.

Vlada smatra da su zasad dovoljne nove mere kojima je cilj ograničiti radno vreme ugostiteljskih objekata do 18 sati.

Ograničenja koja su na snazi, dodao je Filipče , pokazuju rezultate, što dokazuje stabilan broj novih slučaja i niži faktor prenosa, a u ovom trenutku ima i dovoljno bolničkih kreveta.

„To znači da mere daju rezultate, ali zbog predstojeće sezone praznika i mogućnosti okupljanja grupa u ugostiteljskim objektima, epidemiološka situacija može se pogoršati“, upozorio je Filipče.

(Tanjug)

