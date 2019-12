Filipini se spremaju za još jednu oluju na Badnje veče

MANILA – Tropska oluja Fanfone, koju lokalno nazivaju Ursula, pogodiće centralni deo Filipina na Badnje veče po gregorijanskom kalendaru.

To je 21. ciklon koji je ove godine pogodio zemlju, koji sa sobom donosi vetar brzine do 100 kilometara na čas i udare vetra do 125 kilometara na čas, saopštio je jutros Meteorološki zavod Pagasa.

Filipini Erlajns i Cebu Pacifik otkazali su pojedine domaće letove, a obalska straža je zabranila putovanja u pojedinim pogođenim područjima, navedeno je u lokalnim izveštajima i na postovima na društvenim mrežama, preneo je Blumberg.

Filipinci obično odlaze u svoje rodne gradove da budu sa porodicama za Božić, a stotine ljudi već se nalazi u lukama.

Očekuje se da će oluja tokom popodneva ili uveče pogoditi provinciju Istočni Samar kao jaka tropska oluja ili tajfun, saopštio je Meteorološki zavod.

U nekoliko provincija u Luzonu i Visajasu na snazi je olujni signal dva, drugi najniži u okviru sistema upozorenja od pet nivoa, navedeno je u saopštenju.

Visajas i južni Luzon mogu se suočiti sa obilnim kišama i poplavama i imaju povećan rizik od klizišta, naveo je AkuVeder.

Oko 20 ciklona prolazi kroz Filipine svake godine, a u super tajfunu Haijanu 2013. godine nastradalo je više od 6.300 ljudi.

