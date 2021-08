Francuska će nastaviti da izdaje vize u Kabulu

Francuska će nastaviti da izdaje vize u ambasadi u Kabulu i ulaže „velike napore“ da omogući avganistanskom civilnom stanovništvu, ugroženom ofanzivom talibana, što lakši ulazak na teritoriju Francuske, saopštilo je danas francusko predsedništvo.

Reč je o „umetnicima, novinarima, aktivistima za ljudska prava koji rizikuju svoje živote zbog posvećenosti slobodi izražavanja, mišljenja i ljudskim pravima“, navedeno je u saopštenju.

Danas je francuska ambasada u Kabulu objavila da će vlada organizovati specijalni let 17. jula iz Kabula da bi celokupna francuska zajednica mogla da se vrati u Francusku i dodala da će to biti jedini takav let pošto neće moći da bude iznajmljen dodatni avion.

Ona je pozvala svoje državljane da napuste Avganistan zbog razvoja bezbednosne situacije u toj zemlji.

Strane trupe koje su, posle 20 godina u Avganistanu u okviru koalicije na čelu sa SAD i pod pokroviteljstvom NATO-a, početkom maja počele konačno povlačenje koje treba da se završi krajem avgusta.

Talibani, koristeći povlačenje, dva meseca vode ofanzivu protiv avganistanskih snaga tokom koje su zauzeli polovinu od 34 prestonica pokrajina Avganistana.

(Beta)

