Francuzi objavili strip „Dobro došli na Kosovo“, ilustrovali i paljenje crkava!

Upravo je u Francuskoj objavljen strip "Dobrodošli na Kosovo" čije smo štampanje podržali. Priča prati život mladog Dimitrija koji se iz izbeglištva vraća na Kosovo neposredno pre antisrpskih pogroma 2004. godine. Ova romansirana drama je sačinjena od realnih događaja i pokazaće francuskoj publici nedavnu istoriju Balkana iz drugog, manje pristrasnog ugla. Posle knjiga i časopisa, dokumetaraca i predavanja, ovo je još jedan korak napred, sa ciljem da se glas srpskih žrtava čuje svugde na Zapadu. Odmah pri objavljivanju, "Dobrodošli na Kosovo" se našao među najprodavanijim istorijskim stripovima u Francuskoj! Sve čestitke ekipi koja je radila na projektu, na čelu sa Nikolom Mirkovićem.