FSB: Brodovi UKR spremili oružje blizu 166 civilnih brodova

MOSKVA – Tokom nedavnog incidenta u Kerčkom moreuzu, ukrajinski brodovi su u status borbene gotovosti, sa spremnim oružjem, ušli u trenutku kada se u blizini nalazilo 166 civilnih brodova, izjavio je danas zamenik načelnika sektora Obalske straže Pogranične službe ruskih snaga bezbednosti Aleksej Volski.

„Možemo samo pretpostaviti do čega je čak i slučajna artiljerijska vatra mogla da dovede u tako prometnoj plovnoj zoni“, rekao je Volski, istakavši da su akcije ukrajinskih mornara 25. novembra u Kerčkom moreuzu „ugrozile bezbednost plovidbe“, prenosi Tas s.

On je naglasio da pogranični brodovi ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) nisu izvršili artiljerijske pripreme niti su digli na uzbunu borbenu posadu u trenutku kada su to učinili ukrajinski vojni brodovi, a to se, napominje, može videti na video-snimku.

Rekao je i da je za oružje koje je pronađeno na ukrajinskim brodovima, nakon što su zaplenjeni u Kerčkom zalivu, tokom inspekcije ustanovljeno da prekoračuje osnovne standarde kad je reč o municiji.

Volski je novinarima u Moskvi danas rekao i da su tenzije u Azovskom moru počele u avgustu 2018, kada su ukrajinski vojni brodovi počeli da prete da će otvoriti vatru na ruske brodove ukoliko im priđu na četiri kilometra razdaljine.

FSB je ranije saopštio da su 25. novembra ujutro tri broda ukrajinske mornarice ilegalno prešla rusku granicu ignorišući legitimne zahteve sa brodova Pogranične službe FSB i crnomorske flote da stanu, te da su nastavili sa opasnim manevrima.

(Tanjug)