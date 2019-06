Fudbaler izazvao stravičnu nesreću: Usmrtio bračni par na dan njihovog venčanja (video)

Mladi fudbaler Sevilje Žoao Malek u nedelju ujutru izazvao je stravičnu saobraćajnu nesreću u Gvadalahari, u kojoj je život izgubio bračni par.

Newly-married couple dies in soccer accident Joao Maleck in Jalisco

The accident that caused the Mexican soccer player Joao Maleck, who plays in the Sevilla Atlético Club of the second division B of Spain, caused the death of a newly married couple. pic.twitter.com/spVHtwHCEL

— Moises Lopez (@chapoisat) June 24, 2019