Galijašević: Džaferović – najveća sramota Bošnjaka

BANJALUKA – Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević izjavio je da je član Predsedništva BiH Šefik Džaferović najveća sramota bošnjačkog naroda, čovek koji negira počinjene ratne zločine tzv. Armije BiH i time direktno dovodi u pitanje i krši, za Sarajevo prihvatljiv, „Inckov zakon“.

„Džaferović je sa prozora svoga stana mogao da posmatra kako ta vojska i policija muči Hrvate i Srbe u Muzičkoj gimnaziji u Zenici, a da nije ništa preduzeo. Mirno je posmatrao zločine nad Srbima na Vozući, čak i nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma“, rekao je Galijašević u izjavi za Srnu.

On je, komentarišući Džaferovićeve tvrdnje da iza tzv. Arije BiH nisu ostale masovne grobnice i logori, podsetio da je bošnjački član Predsedništva BiH bio načelnik Službi bezbednosti Zenica 1994. i 1995.

„U to vreme, znači cele dve godine, počinjeni su najveći zločini koji su činjeni i u okviru jedinica Armije BiH i u okviru policije koju je on kontrolisao. On mirno posmatra zločine, a onda licemerno ide da oda poštu žrtvama Vukovara, sa kojima nema nikakve veze“, kaže Galijašević.

Ukazao je da o zločinima tzv. Armije BiH svedoče i dve presude iz Haga.

„Zar on ne zna da su dva generala u Hagu, komandant te armije Rasim Delić i načelnik Generalštaba Enver Hadžihasanović osuđeni na zatvorske kazne. Zar ne zna da je u Hagu osuđen i komandant Sedme muslimanske brigade pukovnik Amir Kubura. Zar ne vidi da se u ovom trenutku u Sudu BiH sudi gotovo svim komandatima korpusa te armije od Sakiba Mahmuljina, Atifa Dudakovića i ostalih“, upitao je Galijašević.

Prema njegovim rečima, Džaferović ne samo da negira počinjene ratne zločine, već i pravosnažne presude koje su tim povodom izrečene.

Podseća i da je Džaferović imao sve transkripte i sve razgovore mudžahedina.

„Imao je dakle sve podatke od septembra do decembra o nemilosrdnom ubijanju, masakriranju i mučenju Srba sa Vozuće i da se to radi čak 20 dana nakon što je uspostavljen Dejtonski mir u BiH“, naveo je Galijašević.

Ocenio je da je negiranje zločina tzv. Armije BiH od bošnjačke političke elite na čelu sa SDA deo projekta, kao i da o tome svedoči i „sramni spomenik na Kazanima, na kojem ne piše ko su počionici zločina, kao i negiranje ubistva oko 3.200 Srba u okolini Srebrenice, ubijanja i zločina u Krajinii mnogih drugih“.

(Tanjug)

