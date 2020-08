Gori zgrada Svetskog trgovačkog centra u Briselu (video)

Zgrada Svetskog trgovačkog centra u Briselu gori u ovom trenutku. Ekipe vatrogasaca su na terenu kako bi sanirali požar. Uzrok požara nije poznat.

Ogromna zgrada Svetskog trgovačkog centra u ovom trenutku je u plamenu. Zgrada trenutno nije u funkciji jer su u toku radovi obnove ovog zdanja. U trenutku požara radnici nisu bili u njoj.

NEW – A fire has broken out in Brussels' World Trade center tower; cause of fire is unknown pic.twitter.com/gjwsCBLdDK

— Faytuks News 🔴 (@Faytuks) August 6, 2020