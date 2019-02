Granata otkinula deo ruke demonstrantu „Žutih prsluka“ (uznemirujuća fotografija)

Učesnici 13. protesta pokreta „Žutih prsluka granata GLI-F4 otkinula je deo ruke ispred ispred Narodne skupštine u Parizu, javio je dopisnik Sputnjika sa lica mesta.

Incident se dogodio ispred Narodne skupštine, koja je bila poprište brojnih sukoba između policije i demonstranata, javlja naš dopisnik.

Nekoliko sukoba između policije, koja je upotrebila pendreke i biber-sprej, i pristalica pokreta „Žuti prsluci“ izbilo je na Jelisejskim poljima. U jednom trenutku policajci su opkolili demonstrante, javljaju dopisnici.

UPOZORENJE: Fotografija je grafički obrađena i može uzbuditi osetljivije osobe.

🚨 #Breaking ℹ #France 🔴 #Paris: Horror at its height. A hand of a #GiletsJaunes completely amputated before the assembly. You're crazy cops, you incite civil war or what?

#GiletsJaune #Resistance #9February #ActeXIII #YellowVests #Solidarity ✌ #REVOLUTION pic.twitter.com/vAD9KLgmKI

— Partisan FB (@PartisanDE) February 9, 2019