Grci besni zbog dolaska Merkelove: Došla je da obiđe pustoš koju je za sobom ostavila

Bivši grčki ministar finansija Janis Varufakis oštro je prokomentarisao današnju posetu Angele Merkel Atini.

„Gospođa Merkel je u Grčkoj kako bi obavila inspekciju pustoši koju je ostavila iza sebe i da to nazove — oporavkom.

Mrs Merkel is in Greece to inspect the desert she made and to call it… recovery. Ironically, her Greek triumph unleashed deflationary forces that hit Germany (eg -ve interest rates) and wrecked her career. Never before has a German Chancellor wasted so much political capital.

— Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) January 10, 2019