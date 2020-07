Grčka na nogama: Hiljade ljudi na ulicama, bačeni suzavac i gasne bombe (video)

Grčka policija upotrebila je u četvrtak uveče suzavac da bi rasterala demonstrante koji su se okupili ispred Parlamenta kako bi izrazili nezadovoljstvo nacrtom zakona kojim se ograničavaju javne demonstracije.

Na trgu Sintagma mogli su se videti oblaci dima, a kako je preneo Rojters, na policiju su bačene tri gasne bombe.

Greece: Violence as thousands march against protest law Lawmakers in Greece have approved a law to curb public protests, prompting a mass demonstration that… https://t.co/kTj6HTY0HM #EU #Europe pic.twitter.com/GZzEQaq0St — EUwatch (@EUwatchers) July 10, 2020

​Osim u Atini protesti su održani i u 40 drugih grčkih gradova i na njima je učestvovalo oko 10.000 ljudi, prenosi AP.

🎥🛑In #Greece clashes erupted between protesters and riot #police in #Thessaloniki on Thursday, during a demonstration against the government's draft bill aimed at restricting protests. pic.twitter.com/AvIXXXJzcU — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) July 10, 2020

​Jedna manja grupa mlađih osoba izazvala je incident zbog čega su se drugi demonstranti, pre svega oni sa decom, povukli sa mesta dešavanja.

