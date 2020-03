Grenel negira tvrdnje Kurtija, tvrdi da takse štete Kosovu

VAŠINGTON – Specijalni izaslanik predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel odbacio je kao netačne navode da će SAD nastaviti da pružaju ekonomsku pomoć Prištini, ukoliko na snazi ostanu takse.

Grenel je to napisao na Tviteru odgovarajući na pisanje direktora Gazete ekspresa Berata Buzhale, koji je na toj društvenoj mreži preneo navode saradnika premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija.

„Saradnici premijera Kurtija su saopštili: ‘Ričard Grenel je potvrdio u telefonskom razgovoru da SAD neće prestati da pružaju ekonomsku pomoć bilo kojoj oblasti u našoj zemlji’. Kurti je takođe rekao da su se ‘obe strane saglasile da nastave saradnju’. Ovo je suprotno onome što drugi kažu da je ambasador Grenel rekao. Mnogo konfuzije na lokalnom nivou?“, upitao je direktor Gazete ekspresa.

Grenelov odgovor na to je bio da to nije tačno, te da je Kurtiju jasno stavljeno do znanja da će njegova odluka da zadrži na snazi takse, makar delimično, naškoditi ekonomiji Kosova, a da SAD neće nepotrebno trošiti svoju pomoć ako kosovsko rukovodstvo nastavi da škodi svom narodu na taj način.

(Tanjug)