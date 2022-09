Grosi: Ukrajina i Rusija zainteresovane za zaštitnu zonu

BEČ – Ukrajina i Rusija su zainteresovane za predlog Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) da se uspostavi zaštitna zona oko nuklearne elektrane Zaporožje, saopštio je danas direktor Agencije Rafael Grosi, što bi, kako je rekao, podrazumevalo prekid vatre.

On je pozvao obe strane da hitno prekinu granatiranje i obezbeđivanje formalne nuklearne bezbednosti i zaštine zone oko nuklearke.

„Video sam znake da su zainteresovani za taj sporazum. Vidim dve strane koje se angažuju sa nama i postavljaju mnogo pitanja“, rekao je Grosi na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, pitanja o kojima se razgovara ukljucuju radijus zone i ulogu osoblja IAEA.

Dodao je da su dva zvanicnika IAEA trenutno stacionirana u Zaporožju i da je to ono što agencija naziva stalnim prisustvom u toj nuklearki.

Na pitanje da li se njegov predlog odnosio na prekid vatre, a ne na uklanjanje sve vojne opreme ili osoblja, Grosi je rekao da ono što je sugerisao obuhvata prekid vatre, ali da može da uključuje i druge stvari.

„U suštini, to je obaveza da nijedna vojna akcija neće uključivati niti će podrazumevati gađanje nuklearke ili područje na kojem bi to moglo da utiče na njen normalan rad. To je ono što ocekujemo“, rekao je Rosi.

Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za granatiranje najveće evropske nuklearne elektrane, u kojem su oštećeni objekti u blizini njenih šest reaktora , što predstavlja rizik od nuklearne katastrofe.

Nukelarka Zaporožje nalazi se na jugu Ukrjaine, na levoj obali Dnjepra kod grada Energodar.

Nuklearka je od marta pod kontrolom ruskih snaga, ali njom i dalje upravlje ukrajinski državni operater Energoatom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.