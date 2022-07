Guverner Luganska: Rusi jačaju položaje oko ključnog ukrajinskog grada na istoku

Ruske snage jačaju položaje u pokušaju da zauzmu poslednje uporište otpora u istočnoj ukrajinskoj provinciji Lugansk, rekao je danas guverner te provincije Sergij Hajdaj.

Ukrajinski borci nedeljama pokušavaju da odbrane grad Lisičansk i da spreče da on padne u ruske ruke, kao susedni Severodonjeck pre nedelju dana.

Savetnik ukrajinskog predsednika ocenjuje da je pitanje dana kada će se odlučiti sudbina Lisičanska.

„Okupatori su angažovali sve svoje snage na Lisičansk. Napali su grad sa neshvatljivo svirepom taktikom“, rekao je guverner Luganska Sergij Hajdaj preko Telegrama.

On je rekao da ruske snage trpe „znatne gubitke“ ali da „tvrdoglavo napreduju“ i da zauzimaju položaje u gradu.

Lisičansk je odvojen od Severodonjecka. Savetnik ukrajinskog predsednika Oleksij Arestovič rekao je u onlajn intervjuu kasno sinoć da su ruske snage prvi put uspele da predju reku sa severa i time stvorile „preteću“ situaciju“.

On je rekao da Rusi nisu stigli do centra Lisičanska ali da tok borbi ukazuje da će borba za Lisičansk biti odlučena do ponedeljka.

Zauzimanje Lisičanska dovelo bi Moskvu bliže njenom objavljenom cilju da zauzme celu industrijsku oblast Donbas, koja obuhvata dve provincije Lugansk i Donjeck. Rusi su usmerii svoju ofanzivu na tu oblast od kada su se proletos povukli iz severne Ukrajine i oko glavnog grada Kijeva.

Proruski separatisti drže pod svojom kontrolom delove obe te istočne provincije od 2014. godine, a Moskva je priznala Lugansk i Donjeck kao suverene republike.

Sirijska vlada u sredu je saopštila da će i ona priznati nezavisnost i suverenitet te dve oblasti.

(Beta)

