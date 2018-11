Haos na granici SAD i Meksika: Migranti jurišaju na ogradu, policija ispalila suzavac (video)

Na stotine migranata pokušalo je da na silu prijeđe granicu Meksika i SAD kod San Dijega zbog čega su američke vlasti zatvorile granične prelaze i ispalile suzavac.

Pre nego što su stigli do granice, migranti iz karavana su probili blokadu meksičke policije.

Lokalni mediji izveštavaju o najmanje 500 migranata koji jurišaju na luku, pokušavaju da sruše ogradu i uzvikuju parole.

Međutim, američki bezbednosni agenti ispalili su na nadomak granice sa SAD suzavac na migrante, pošto je nekoliko migranata pokušalo da probije ogradu na granici dve zemlje, javlja AP.

Granični pojas nadletali su helikopteri američke granične patrole, dok agenti hodaju pored žičane ograde u Kaliforniji.

Hundreds try to storm the border. Expect significant US response #tijuana pic.twitter.com/0T50XUnXtY

— emma murphy (@emmamurphyitv) November 25, 2018