Haos na Menhetnu: Autom naletela na grupu demonstranata, 6 povređenih (video)

Najmanje šest osoba povređeno je danas kada je jedno vozilo udarilo u grupu demonstranata na Menhetnu u Njujorku, saopštila je njujorška policija, navodeći da niko od povređenih nije životno ugrožen.

Please avoid the area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan due to a vehicle collision involving multiple pedestrians. Information at this time is preliminary, updates to follow. pic.twitter.com/GZLKgMyZUK

Kako prenosi televizija En-Bi-Si pozivajući se na bezbednosne izvore, najverovatnije nije reč o namerno izazvanom ili isplaniranom incidentu, a dve žene na vozačkom i suvozačkom mestu u automobilu nisu napuštale mesto udesa.

I don't know all the details, but this was the arrest after multiple #protesters were run down by a car in #MurrayHill just a little while ago. The neighborhood is filled w/cops right now @nytimes @NY1 pic.twitter.com/nOL1H2aArO

Rojters navodi, pozivajući se na portparola policije u Njujorku, da je vozilo naletelo na grupu od oko 50 učesnika protesta „Životi crnaca su važni“.

Do incidenta je došlo oko 16 časova po lokalnom vremenu.

LIVE in NYC: At least 6 people injured after being struck by car at BLM protest.

NYPD is asking people to avoid area of 3rd Avenue & 39 Avenue in Manhattan.

More to come.pic.twitter.com/yS4utKM6Gk

— The Post Millennial (@TPostMillennial) December 11, 2020