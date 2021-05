Haos u Americi: Tuku se za kap benzina, za sve je kriv hakerski napad

Gorivo je u nekim delovima SAD-a postalo kao novi toalet papir i brojne benzinske postaje su presušile u panici građana, a u pozadini svega stoji ransomware napad na jednu od najvećih naftnih kompanija – Colonial Pipeline, prenosi PBS.

Kompanija je privremeno ove nedelje zaustavila rad, što je izazvalo paniku na društvenim mrežama da će nestati goriva i brojni građani navalili su na benzinske stanice. To je dovelo do toga da u četvrtak oko 70 posto benzinskih stanica u Severnoj Karolini nije imalo goriva, ali i oko polovine u Južnoj Karolini i Georgiji, prema podacima servisa GasBuddy.com.

Colonial Pipeline je još 7. maja otkrio da su bili žrtva ransomware napada, zbog čega su morali da privremeno zaustave svoj rad. Prema podacima FBI-ja, iza svega stoji hakerska grupa DarkSide, a naftna kompanija nastavila je rad u sredu nakon što su, navodno, platili 5 miliona dolara koristeći kriptovalute.

– Ne verujemo da ruska vlada stoji iza ovog napada, ali imamo razloga da verujemo da napadači koji su izvršili ovaj napad žive u Rusiji – rekao je u četvrtak Džoe Bajden.

Jedan od problema u celoj priči je i to što goriva ima, ali je izazov u tome kako ga brzo dopremiti do stanica. Zbog nedostatka vozača na nacionalnom nivou, jedna kompanija iz Teksasa vozače podstiče s platom od 14.000 dolara nedeljno.

The Consumer Product Safety Commission has issued an alert – telling people not to put gas in plastic bags. Why is that even necessary? Who puts gas in plastic bags? pic.twitter.com/XgyNm2TkWN

— Essenviews – Demand The Truth (@essenviews) May 14, 2021