Haos u avionu, odbili da nose maske pa se potukli (video)

Nog een exclusieve video van @michighclub ! De vechtersbaas die ging matten aan boord @klm 737 naar Ibiza – en weigerde mondkapje te dragen @greygoose wodka dronk en passagiers lastig viel – wordt gearresteerd door @guardiacivilesp Another exclusive video! The British man who caused a brawl aboard @klm flight to Ibiza – he and his friend refused to wear a face mask and bothered other passengers – was arrested by Guardia Civil