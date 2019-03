Haos u Nemačkoj: Avioni jedva sleću, leti drveće (video, foto)

Oluja praćena orkanskim vetrom pogodila je u nedelju Nemačku, što je dovelo do otkazivanja i odlaganja polazaka vozova i aviona, posebno na zapadu zemlje.

Policija je saopštila da je 47-godišnji vozač poginuo kada je na njegov automobil palo drvo u Bestvigu, na oko 100 kilometara severoistočno od Kelna, prenosi AP.

Železnička kompanija Dojče ban saopštila je da je obustavila regionalni saobraćaj, kao i saobraćanje vozova na dugim distancama u u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija, jer je nekoliko linija u prekidu pošto ih je blokiralo drveće koje je palo na šine.

Flying Zurich Frankfurt @FlySWISS the morning after the storm pic.twitter.com/slcyCOiAir

— Matthias Zschaemisch (@MZschaemisch) March 11, 2019