HDZ ponovo prozvao Milanovića da je Putinov potrčko

ZAGREB – Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) Andreja Plenkovića ponovo je danas prozvala predsednika Zorana Milanovića da je „Kremljenko“ i da je, kako kažu, dobro što zapad zna ko je i da ga tretiraju kao potrčka ruskog predsednika Vladimira Putina.

„Kremljenko k’o Kremljenko, mahnita, psuje i vređa čim su ugroženi interesi njegovih ruskih pokrovitelja. Na sreću, svi na civiliziranom Zapadu i u demokratskom svetu znaju ko je on. I više ga ne tretiraju kao ozbiljnu osobu, nego kao Putinova potrčka“, objavljeno je Fejsbuk stranici HDZ.

Ova objava je došla nakon što je Plenković izjavio je da je zgrožen izjavom Milanovića da neće dozvoliti obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Milanović je potom ponovio stav da dok je vrhovni komandant ukrajinski vojnici se neće obučavati u Hrvatskoj i dodao da je i on zgrožen što je, kako je naveo, Plenković „kralj lopova“.

„Zgroženost ucveljene babe. Ja sam zgrožen što je on kralj lopova, a on je zgrožen time što sam rekao da neću dopustiti da Hrvatsku uvuče u rat. Ionako smo već u ratu preko NATO-a s Rusijom. Ta pitanja oko toga ko je ruski čovek, ja sam rekao gde je to naučio, a u ovoj situaciji je to opasno. Jesam li ja Rusiji predao Agrokor ili Plenković. Ko je tu onda ruski čovek“, upitao je Milanović.

(Tanjug)

