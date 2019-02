Hodžaj: Dijalog moguć u martu, dogovor do sredine godine

BEČ – Kosovski ministar inostranih poslova Enver Hodžaj smatra da je moguće da Priština i Beograd još u toku ove godine postignu dogovor, i procenjuje da bi u martu mogao da se dogodi nastavak dijaloga.

„Ako u martu, aprilu i maju dovoljno pregovaramo, imaćemo okvir koji će omogućiti da do sredine godine postignemo dogovor. U martu će biti održan prvi sastanak, ali to ne zavisi samo od nas, već i od mogućnosti šefice evropske diplomatije Federike Mogerini da okupi dve delegacije“, kaže Hodžaj za bečki Standard.

Na pitanje da li će Priština ukinuti takse, zbog kojih Beograd ne želi da nastavi dijalog, Hodžaj je izbegao odgovor, rekavši da je Priština veoma zainteresovana da ima „zajedničku poziciju“ i da se „razvije tempo“, kako bi se pregovaralo sa Beogradom.

„Najpre će biti održano oko pet sastanaka u Briselu, a potom će predsednici, predsednici skupština, premijeri i ministri inostranih poslova da se sastanku na jednoj konferenciji“, rekao je Hodžaj iznoseći mogući scenario.

Upitan da li će ta konferencija biti održana u Vašingtonu Hodžaj je kazao da to zavisi od Brisela i Amerikanaca.

Prema njegovim rečima, briselski dijalog je platforma za normalizaciju odnosa, ali je za Prištinu važno međusobno priznanje i članstvo u UN.

„Bez priznanja i članstva u UN neće biti sporazuma“, podvukao je Hodžaj.

Na pitanje da li očekuje da će Rusija i Kina dati pristanak u Savetu bezbednosti UN, on je kazao da je ruska politika do sada tvrdila da ne priznaje Kosovo zbog Srbije, što znači da, ako bude bilo dogovora sa kojim se slaže Beograd, Rusija pravno, politički i moralno neće više imati ništa protiv, a to, dodao je, važi i za Kinu.

„Mi ćemo sporazum potpisati tek kada vidimo da postoji podrška u Savetu bezbednosti UN. Za to moraju postojati garancije. Ako dogovor podrže samo skupštine u Srbiji i na Kosovu, to je nedovoljno“, ističe Hodžaj.

On je uveren da sve to može još u toku ove godine da se ostvari, podvukavši da je put Srbije u EU vezan za normalizaciju odnosa sa Prištinom.

„Put Srbije u Evropu ide preko Prištine. Srbija mora jasno priznati Kosovo“, ukazao je Hodžaj.

U sporazumu, kako objašnjava, biće tematizovana pitanja vezana za prošlost, kao što su u ratu nestala lica ili silovane žene.

„Mi smo spremni da pregovaramo o ratnoj odšteti. Biće reči i o temama kao što su privreda i trgovina“, ukazuje on.

Kada je reč o lobiranju Srbije da zemlje povuku priznanje Kosova, Hodžaj je kazao da EU treba da izvrši pritisak, s tim u vezi, na Srbiju.

„Radi se o hibridnom ratu. Srpski ministar Ivica Dačić je podržan od strane ruskih savetnika u korumpiranju tih država novcem kako bi povukle priznanje. To je miniralo dijalog“, kaže Hodžaj.

Stav Prištine je, ističe, da nema promene granice.

„Želimo da državu, koju smo počeli da stvaramo od 2008, uvedemo u celini u članstvo UN. Mi smo država, i države mogu da postoje unutar i izvan UN“, kazao je on.

Na pitanje šta je Prištini važnije – članstvo u EU ili sprečavanje promene granice, razmene teritorija, on je odgovorio da je članstvo u svetskoj organizaciji veliki cilj.

„Razmena teritorija je scenario kako se sporazum može podržati sa određenim sadržajima. Ali, mi to ne podržavamo“, poručio je Hodžaj.

„Pitanje je koliko ljudi na severu veruju u kosovske institucije. Srbija je uvek zloupotrebljavala te ljude, ali radi se samo o maloj grupi, od oko 30.000“, naveo je on dodajući da sever čini osam do devet odsto teritorije.

„2013. nismo bili ni blizu toga da Srbija prizna Kosovo, ali sada je to glavna tema. Pitanje je da li će Srbija izabrati hrvatski model ili će pokušati da sebi kupi vreme“, rekao je Hodžaj.

Na konstataciju da je hrvatski model značio to da je deo Hrvatsdke u kojem žive Srbi nakon rata u potpunosti integrisan u državu, on je kazao da „ponekad postoje interesatna vremena, kada su ljudi spremni na promene“.

(Tanjug)