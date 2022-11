HR sabor: U sredu rasprava o obuci ukrajinskih vojnika

ZAGREB – Hrvatski sabor će u sredu raspravljati o učešću Hrvatske u obuci ukrajinskih vojnika, najavio je danas predsednik parlamenta Gordan Jandroković i dodao da se za učešće u misiji EU (EUMAM) do sada prijavilo 17, od 27 zemalja članica.

„Nismo mi jedina zemlja. Već se 16 ili 17 zemalja javilo. Tako da nemojte dezinformirati javnost“, rekao je Jandroković tokom slobodnih govora poslanika.

On je na taj način odgovorio poslaniku Željku Sačiću (Klub Hrvatskih suverenista) i Miri Bulju (Klub Mosta), koji smatraju da učešće Hrvatske u toj misiji ugrožava bezbednost zemlje i predstavlja direktno uvlačenje u rat između Rusije i Ukrajine.

„Biće vrlo zanimljivo jer vidimo da nije to samo pravno pitanje, nego i političko. Da očito ne misle svi da treba pomoći Ukrajini, ali ćete to svi moći artikulirati u sredu kada ćemo imati raspravu“, poručio je predsednik sabora, prenela je Hina.

Sačić je prethodno rekao da je NATO odbio pokroviteljstvo nad ovom misijom i smatra da je Alijansa time poručila da oni koji prihvate da obučavaju ukrajinske vojnike treba da prihvate i rizik.

Prema tumačenju Sačića ova NATO odluka znači: „Hrvati, nećemo mi radi vas i vaše obuke aktivirati član 5. NATO“.

Sačić, naime, smatra da je dovoljno to što hrvatski sabor osuđuje rusku agresiju na Ukrajinu i što svoju solidarnost deklariše kroz pomoć koju joj pruža, ali da, kako kaže, ne može ići do novao koji ugrožava budućnost zemlje.

Istog mišljenja i poslanik opozicionog Mosta Miro Bulj koji se založio za humanitarnu ili bilo kakvu drugu pomoć Ukrajini, ali da je prihvatanje obuke ukrajinskih vojnika direktno uvlačenje Hrvatske u rat između Rusije i Ukrajine, NATO i Rusije.

Polemiku je započeo poslanik Branko Bačić iz Kluba poslanika HDZ-a rekavši da kroz misiju EU još jednom daje jasna pomoć Ukrajini, koja je žrtva brutalne agresije Rusije.

On tvrdi da je ova vladina odluka utemeljena u Ustavu Hrvatske.

(Tanjug)

