Hrvatska javnost zatečena odlaskom ministra Marića

ZAGREB – Hrvatska javnost zatečena je ostavkom ministra finansija Zdravka Marića, premijer Andrej Plenković danas će, kako je najavljeno, predstaviti Marka Primorca koji će preuzeti resor finansija, a analitičari smatraju da je razlog odlaska Marića veliki i da je to, između ostalog, i zbog toga što za Hrvatsku dolaze loša vremena.

Politički analitičar Žarko Puhovski veruje da je odlazak Marića „ozbiljna šteta“ za aktuelnu vladu.

„Ovo je nešto na šta je Plenković morao da pristane pod nekim ozbiljnim pritiskom”, kaže Puhovski za zagrebačku N1 tv. i dodaje da „mora da je nešto doista ozbiljno“.

Smatra i da Plenković mora imati neke dobre razloge da pristane na ovakvu štetu za vladu.

Upitan odlazi li Marić možda zbog afere za kou se još ne zna, profesor kaže da to smatra malo verovatnim.

„Čini mi se da se radi o privatnom problemu, ali možda se pokaže da se neke tajne u Hrvatskoj ipak mogu održati. Ništa na to ne upućuje, osim onoga da je premijer ministre menjao samo pod pritiskom spolja i da su se porodični, zdravstveni problemi obično pojavljivali kao izgovor kod takvih poremećaja. To bi jedino moglo biti nešto što se događalo u nacionalizaciji Agrokora, to je jedino što je nalik na ozbiljnu aferu u kojoj se Marić spominjao, ali pored premijera i gospođe Dalić on je bio u drugom planu”, rekao je Puhovski, koji smatra da je Marić više nego uspešno vodio svoj resor.

Pravi razlog Marićevog odlaska još nije poznat, a kako je sinoć preneo hrvatski portal Index za njegovu ostavku se u vladi znalo poslednjih sedmica.

Ekonomski analitičar i novinar Željko Ivanković smatra da imenovanje Primorca na Marićevo mesto neće biti velika promena.

„Glavni problem naravno (Marić) nije spomenuo, ostavio ga je nasledniku. Radi se o prikrivenoj depresijaciji. Cene u Hrvatskoj rastu brže nego u evrozoni i nego u mnogim drugim evropskim zemljama. Ako se kuna zameni za evro po paritetu 7.53, a cene u Hrvatskoj narastu u narednih par meseci puno brže nego u evrozoni, biće to pripisano evru i nema majci da iko uveri medije i narod da nije tako, kakve god se statističke vratolomije budu izvodile. Eto, zašto je bilo bolje da je bio referendum. Da je prošao (a prošao bi), uvek bi se moglo reći – pa izglasali ste“, napisao je Ivanković na Fejsbuku.

(Tanjug)

