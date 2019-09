Hrvatski antifašisti: Bozanić postao branitelj ustaških zloči

ZAGREB – Hrvatski antifašisti okupjeni u Savezu antifašističkih boraca i antifašista (SABA) optužili su kardinala Josipa Bozanića da širi neistine i brani ustaše falsifikovanjem istorijskih činjenica.

Nakon Bozanićeve propovedi održane u Zrinu u subotu, hrvatski antifašisti su mu uputili otvoreno pismo u kojem kažu da su zapanjeni njegovim obraćanjem u kojem je govorio o navodnim zločinima partizana, naričući pri tome nad ubijenim ustašama iz tog mesta, koje je proglasio za nevine žrtve.

Bozaniću poručuju da, uz sisačkog biskupa Vladu Košića, širi neistine falsifikovanjem istorijskih činjenica.

„Postali ste branitelji ustaških zločina, iako dobro znate šao su ustaše od aprila 1941. do maja 1945. počinili nad Srbima, ali i drugima na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine“, poručuju članovi antifasištičkog saveza, a prenela je HINA.

Kardinalu su poručili da ne zaboravi da još ima živih svedoka koji se dobro sećaju ustaških koljača iz Boričevca, Zrina, Španovice, Petrinje, Gline i drugih mesta, koji su poklali na desetine hiljada Srba, pre nego što ih je zatekla slična sudbina.

Poručili su mu da može da osuđuje totalitarne režime, posebno onaj komunistički, ali da pri tome ne može da negira zločine ustaša i fašista.

„Vi, kao i vaš istomišljenik biskup Košić, umesto ljubavi širite mržnju. Zar je to vaše hršćansko poslanje“, pitaju iz antifašističkog saveza i navode da Bozanićeva propoved u Zrinu zaslužuje svaku osuđu.

Bozanić i Košić u subotu su na slavlju povodom novoizgrađene spomen-crkve u Zrinju govorili o stradanju Zrinjana 9. i 10. septembra 1943, navodeći da su partizani pod izgovorom da se radi o ustaškom selu napali Zrin, razrušili sve kuće, spalili župnu crkvu, ubili 291 od ukupno 800 stanovnika, a ostale raselili, kao i da je nakon Drugog svetskog rata Zrinjanima i njihovim potomcima bio zabranjen povratak u to mesto.

„Stradanja su uzrokovale snage koje su se iz četničkih pretvorile u partizanske jedinice, pa je pitanje kome je Zrin smetao. To je bilo očito zbog katoličkog identiteta mesta. Više nikada ne smemo zatajiti našu istinu i nećemo zaboraviti imena žrtava“, rekao je Košić.

Dodao je da je jugoslavenska komunistička vlast oduzela Zrinjanima sva prava i poručio da se ta nepravda mora ispraviti.

Bozanić je rekao da istina o zločinu etničkoga čišćenja koji je sproveden u Zrinu vodi dalje, do same srži režima koji nije birao sredstva i koji je odveo u nove zločine razaranja, progonstva i mržnju prema Hrvatskoj, iskazanu u domovinskom ratu.

„I ovo današnje spomen-slavlje nije revizija nego vizija istoriije, koju smo dužni da prenosimo mlađim naraštajima. Oni danas moraju znati istinu o kojoj je komunistička vlast nametnula ćutanje. Nećemo uspeti da se suočimo s prošlošću, sve dok se ne rasvetli istina o žrtvama totalitarističkih režima“, rekao je u subotu Božanić.

(Tanjug)