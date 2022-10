ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović ponovio je stav da Hrvatska neće učestvovati u obuci ukrajinskih vojnika, jer on to kao vrhovni komandant neće dozvoliti i poručio da „hrvatski vojnici nisu obučeni da bi vodili tuđe ratove“.

„Ovaj rat nije u našem dvorištu. To (Ukrajina) je zemlja u ratu. Ja neću dopustiti da šačica šarlatana, kojima su samo njihovi interesi bitni, Hrvatsku uvlači u bilo šta osim u ono što je potrebno. Ja ovde branim hrvatsku mladost’, rekao je Milanović novinarima u Splitu.

„Ponašamo se civilizirano to je sve“, rekao je hrvatski predsednik i dodao da :ako ovo kod njih nije rat, onda ni Hrvatska nije bila u ratu“. „Ovaj rat nije nikad objavljen, ali je rat koji je vojnički izazvala Rusija, a Zapad se formirao u svemu osim u tome da šalju ljude“, rekao je Milanović povodom pisanja Politika da se Hrvatska ponudial da bude domaćin obuke ukrajinskih vojnika.

Ponovio je da dok je on vrhovni komandant Hrvatska u ovom ratu neće učestvovati.

Komentarišući informacije da će Hrvatska Ukrajini pokloniti 14 helikoptera, Milanović je upitao šta će Zagreb dobiti za uzvrat.

„To košta. Traže moje mišljenje, a o tome ne odlučujem. Od mene nećeš dobiti pro forma mišljenje dok mi o tome ne daš sve podatke“, naglasio je.

Ističe da mu je jasno da se može dogoditi da ga parlament nadglasa dvotrećinskom većinom o tom pitanju.

„Teoretski je to moguće, ali na meni je da upozorim na retardiranost takve politike. Ko glasa za to, za mene nije normalan. Ukoliko hrvatski instruktori, koje nemamo ni za sebe, krenu učiti veštinama Ukrajince koji već mesecima krvavo ratuju i imaju znanje veće od Amerikanaca bilo gđe, tu govorim o smislu ove parade. To je farsa. Politički gledano, ne želim da se Hrvatska vojska aktivno veže s tim“, jasan je Milanović.

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenovića da je zgrožen njegovim stavom o obučavanju ukrajinske vojske u Hrvatskoj.

„Zgroženost ucveljene babe. Ja sam zgrožen što je on kralj lopova, a on je zgrožen time što sam rekao da neću dopustiti da Hrvatsku uvuče u rat. Ionako smo već u ratu preko NATO-a s Rusijom. Ta pitanja oko toga ko je ruski čovek, ja sam rekao gde je to naučio, a u ovoj situaciji je to opasno. Jesam li ja Rusiji predao Agrokor ili Plenković. Ko je tu onda ruski čovek“, upitao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

Na pitanje da komentariše pisanje ruskih medija o njegovom neslaganju da se ukrajinski vojnici obučavaju u Hrvatskoj, Milanović je rekao:

„Rusi neka pišu šta žele. Ja gledam hrvatski interes….Rat se vodi na teritoriju treće države, koja nije članica NATO-a, novcem i opremom, te sredstvima dvieju najvećih članica NATO-a, ali i ostalih. I dalje od toga neće moći“.

Milanović se novinarima obratio u Splitu, gde je učestvovao na sednici Ekonomskog saveta na temu „Analiza ekonomske situacije u 2022. u Republici Hrvatskoj i očekivani ekonomski trendovi u sledećoj godini“.

Parlamentarna opozicija saglasna je sa stavom Milanovića o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

(Tanjug)

