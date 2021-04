I zvanično završena blokada Sueckog kanala

KAIRO – Svi brodovi zagavljeni od kada se gigantski tretni brod Ever Given nasukao u Sueckom kanalu u martu prošli su danas kanalom čime je i zvanično okončana blokada, saopštila je uprava kanala.

Poslednja grupa od 61 broda, od 422 broda koja su čekala u redu kada je Ever Given oslobođen u ponedeljak, prošla je danas kroz vitalnu trgovačku arteriju, saopštila je uprava Sueckog kanala (SCA), prenosi Rojters.

Doslo je do kolapsa međunarodnog lanca snabdevanja kada se 23. marta 400 metara dugačak brod Ever Given nasukao na obalu kanala, a specijalnim spasilačkim timovima je trebalo skoro nedelju dana da ga oslobode.

U sredu je započela istraga SCA o tome šta je dovelo do toga da se brod nasukao u kanalu i blokirao plovni put na šest dana, izjavio je kasno u petak predsedavajući uprave kanala Osama Rabi za privatnu TV MBC Masr.

„Istraga ide dobro i trajaće još dva dana, a zatim ćemo objaviti rezultate“, dodao je.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.