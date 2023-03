Ibrahimi: Sve albanske stranke da se udruže i osnuju Zajednicu albanskih opština

TIRANA – Generalni sekretar makedonskog pokreta Alternativa Zećirija Ibrahimi pozvao je sve albanske stranke u Severnoj Makedoniji da pokrenu inicijativu za osnivanje zajednice albanskih opština u Severnoj Makedoniji.

On je u intervjuu za Albanijan post rekao da Albanaca u Severnoj Makedoniji ima mnogo više nego Srba na Kosovu i Metohiji, ali da Srbi, tvrdi on, imaju mnogo veća prava od Albanaca.

„Mi u Severnoj Makedoniji imamo albanske opštine koje su gotovo bez ikakvih razvojnih resursa, kao što su Likova, Haračina, Studeničani ili bilo koja druga opština, tako da bi udruženje albanskih opština moglo da pomogne u njihovom međusobnom osnaživanju u smislu izgradnje opštinske infrastrukture, primena u zajedničkim projektima“, rekao je Ibrahimi.

Ibrahimi, koji je i bivši poslanik, ističe da bi Udruženje pomoglo albanskim opštinama da u okviru udruženja kreiraju zajednički budžet i tako međusobno sarađuju na podizanju kvaliteta i standarda života građana.

„Uveren sam da nema štete od ovakvog udruženja, dok svi koji žive u tim opštinama mogu da imaju koristi bez obzira na etnički i politički identitet“, dodaje on.

Prema njegovim rečima, tu ideju još nije saopštio premijeru privremenih institucija u Prištini Aljbinu Kurtiju, ali da će, ako bude imao priliku da ga upozna, da razgovara sa njim o tome i vidi šta misli.

„Aluzija na Kosovo ima za cilj da razotkrije apsurdni zahtev Srbije na Kosovu, koji ponekad nailazi na podršku i među našim međunarodnim saveznicima, u državi koja je i formalno multietnička, kao što je Kosovo, a gde se traži da se formira zajednica opština po nacionalnoj osnovi. A ako je to evropska vrednost i dozvoljeno na Kosovu, zašto to nije prihvaćeno i u Srbiji sa tamošnjim albanskim i bošnjačkim opštinama, ali i u Severnoj Makedoniji sa toliko albanskih opština?“, rekao je on.

Dodaje da osnivanje zajednice albanskih opština ne znači rušenje makedonskog ustavnog poretka ili preuređenje Severne Makedonije po etničkim granicama, ali da mora da se nastavi da se radi na izjednačavanju sa Makedoncima.

(Tanjug)

