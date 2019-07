Incident: Stavio dvoglavog orla na predsednički pečat, osramotio Trampa (foto)

Član konzervativne američke grupe dobio je otkaz nakon što je na studenstkom samitu, na kojem se obratio američki predsednik Donald Tramp, emitovao preko projektora izmenjenu verziju predsedničkog pečata, na kojem se umesto jednoglavog, nalazi dvoglavi orao, sličan onom na ruskoj zastavi.

Bi-Bi-Si ističe da se dvoglavi orao nalazi i na zastavama Srbije, Albanije i Crne Gore, ali ocenjuje da navedena verzija pečata najverovatnije odnosi na Rusiju, imajući u vidu da su Trampov mandat obeležili odnosi sa Moskvom i predsednikom te zemlje Vladimirom Putinom.

This is actually a much more accurate seal for representing #Trump. 🤡 #LiarInChief #RussianCollusion #TrumpPutin pic.twitter.com/HAlG811lCs

— Ted Collins (@tedfcollins) July 26, 2019