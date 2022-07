Inspekcija u skoli Milanovicevog sina zbog urgencije supruge

ZAGREB – Hrvatsko Ministarstvo nauke i prosvete pokrenulo je inspekcijski postupak u skoli koju pohađa sin predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, a nakon što je njegova supruga, kako tvrdi „Jutarnji list“ vršila pritisak na direktora da se njihovom sinu već zaključene ocene iz četvorki promene u petice.

Kako navodi list, Sanja Musić Milanović je uputila 24. juna mejl direktorki škole svoga sina, razrednom starešini i školskom psihologu, u kome kao razlog za promenu ocena navodi nepravilnosti u nastavi matematike.

To je izazvalo talas reakcija u medijima zbog navodnog pritiska predsednikove supruge kako bi se njenom sinu povisile dve ocene kako bi prosek svih njegovih ocena bio pet, prenose hrvatski mediji.

Kako navodi Hina, Milanovic je danas rekao da nije znao za suprugino pismo školi, dodao da ga on ne bi pisao, a napao je i kompaniju Hanza mediju, vlasnika Jutarnjeg lista, zbog objave članka na tu temu.

„Nisam znao. I ne bih branio nešto samo zato što je to napravila moja supruga. Kad radiš ovakav posao to u biti ne znači ništa, međutim, po meni to ovde je puno manje bitno od načina na koji je to kriminalna organizacija Handžar medija pripremila“, rekao je Milanović.

Dodao je i da je tim pismom njegova supruga ostavila „brazdu duboku tri metra“.

„Da je meni to mama napravila kad sam imao 17,5 godina ja bih poludeo, rekao je Milanović. „Ali mama je mama. E sad, mama je ostavila pisani trag“, rekao je Milanović.

Hrvatski predsednik smatra i da meta novinskog članka nije njegova supruga nego on lično.

„Nije ovo radi nje, ovo je radi mene. Nije ona meta“, ocenio je Milanović.

(Tanjug)

