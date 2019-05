Iran za primenu rezolucije SB

NJUJORK – Iran smatra da agresija nije dozvoljen način vođenja politike i odlučan je da se snažno brani ako mu rat bude nametnut, istakao je ambasador te zemlje u Ujedinjenim nacijama Madžid Takt-Ravanči u poruci generalnom sekretaru svetske organizacije Antoniju Guterešu.

Takt-Ravanči je pozvao Gutereša da „operacionalizuje“ član 8 Rezolucije 598 Saveta bezbednosti, usvojen da bi bio izbegnut iransko-irački rat, a koji predviđa mere za povećanje bezbednosti i stabilnosti regiona „kroz širok međunarodni dijalog“.

„Iran je uvek odbacivao i i dalje odbacuje konflikt i rat. Nikada nećemo izabrati rat kao opciju ili strategiju u vođenju spoljne politike. Međutim, treba da bude jasno da da će Iran, ako mu rat bude nametnut, energično upotrebiti pravo na samoodbranu kako bi se odbranio i obezbedio svoje interese“, napisao je Takt-Ravanči.

On je ocenio da je bezbednosna situacija u Persijskom zalivu alarmantna i da raste rizik od otvorenog sukoba.

„Postoje indicije da određeni krugovi izvan ovog regiona sprovode svoje nelegitimne interese kroz izmišljotine, dezinformacije, lažne obaveštajne podatke i lažne vesti, uz podršku saveznika na Bliskom istoku, kao i slanjem pomorskih snaga u region“, naveo je Takt-Ravanči.

On je upozorio da bi, ako se to ne proveri, pre ili kasnije trenutna situacija mogla da izmakne kontroli, što bi dovelo do nove nepotrebne krize u regionu.

